Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Lufthansa

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,60 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 5,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 5,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.624 Lufthansa-Aktien.

Am 11.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 36,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,239 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,00 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.10.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,928 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt letztendlich im Minus

Schwacher Handel: MDAX notiert nachmittags im Minus

Lufthansa-Aktie in Rot: Lufthansa stoppt aus Sicherheitsgründen Flüge nach Tel Aviv