Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag gefragt

Um 12:22 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 5,90 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,88 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.507.460 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 25,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,58 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,53 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 04.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach -0,90 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 163,53 Prozent auf 8.462,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 02.11.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,132 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

