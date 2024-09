Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 5,84 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 5,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 5,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.064.513 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,90 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 7,87 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,236 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,86 EUR an.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,877 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

