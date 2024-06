Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,43 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,43 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.811.778 Lufthansa-Aktien.

Am 15.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,65 EUR an. Gewinne von 49,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 6,25 EUR. Mit Abgaben von 2,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,278 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,23 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.04.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,39 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

