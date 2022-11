Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Nachmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 04:22 Uhr 0,3 Prozent. Bei 7,03 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 6,86 EUR. Zuletzt wechselten 3.091.617 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 32,83 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,69 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 213,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.068,00 EUR im Vergleich zu 3.211,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,323 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

