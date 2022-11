Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 6,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,84 EUR. Bei 6,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147.446 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,61 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,69 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 213,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.068,00 EUR im Vergleich zu 3.211,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.03.2024 dürfte Lufthansa die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,323 EUR je Aktie.

