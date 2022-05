Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Mittag auf rotes Terrain

Um 04.05.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 7,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.115.145 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 11,81 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 37,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,79 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.03.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 127,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.833,00 EUR im Vergleich zu 2.560,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.05.2022 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,573 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

