Lufthansa Aktie News: Lufthansa schießt am Donnerstagmittag hoch

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 12:22 Uhr 5,8 Prozent. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,53 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.721.249 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 18,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,79 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,47 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.560,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 01.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,023 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Ausblick: Lufthansa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lufthansa-Aktie zieht an: Bundeskartellamt genehmigt Kühne die Beteiligungs-Aufstockung - Tarifverhandlungen fortgesetzt

Lufthansa-Aktie etwas höher: Verdi erwartet nach Warnstreik höheres Angebot - Lufthansa testet Umwelttarif in Skandinavien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com