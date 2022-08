Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kursplus

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 6,28 EUR. Bei 6,40 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 782.341 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 20,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,24 EUR. Dieser Wert wurde am 26.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 19,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,47 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 05.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 5.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 109,49 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 01.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,023 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

