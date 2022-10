Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 5,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 239.298 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 26,71 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 10,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,53 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 04.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,90 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 163,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.211,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.462,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 vorlegen. Am 02.11.2023 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,195 EUR je Lufthansa-Aktie.

