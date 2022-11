Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 7,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,10 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 2.966.807 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,69 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2023 terminiert. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,323 EUR je Lufthansa-Aktie.

Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images