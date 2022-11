Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 7,20 EUR zu. Bei 7,20 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 6.535.034 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 9,14 Prozent Luft nach oben. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 37,34 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,69 EUR.

Am 27.10.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.068,00 EUR – ein Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 5.207,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,323 EUR je Aktie.

