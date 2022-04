Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag freundlich

Um 16:22 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 7,35 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.152.550 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.04.2021 auf bis zu 8,37 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 13,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,79 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 05.05.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 55,53 Prozent zurück. Hier wurden 2,59 Milliarden EUR gegenüber 5,83 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 05.05.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2022-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 16.03.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2023 0,595 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

