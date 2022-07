Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 05.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 5,72 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,79 EUR. Bei 5,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 136.625 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 27,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Mit Abgaben von 9,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,47 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent auf 5.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,073 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Uniper-Aktie letztlich -27 Prozent: Wirtschaftsministerium arbeitet offenbar noch an Lösung für Uniper - Gefahr einer Schieflage

Staatshilfe angekündigt: Bund will Preisexplosion beim Gas verhindern - 'Schutzschirm' für Energiefirmen?

Lufthansa-Aktie legt zu: Lufthansa will gegen Ursachen des Flugchaos vorgehen

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com