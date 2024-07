Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 6,01 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 6,01 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,03 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.423 Lufthansa-Aktien.

Am 07.07.2023 markierte das Papier bei 9,39 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,05 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,61 EUR fiel das Papier am 28.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 6,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,275 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Lufthansa die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

