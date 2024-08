Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 5,63 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 5,63 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.872.952 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,88 EUR erreichte der Titel am 11.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 05.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,239 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,00 EUR.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 10,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.10.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,928 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

