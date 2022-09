Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Vormittag ins Plus

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 5,90 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 5,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,85 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 157.838 Stück gehandelt.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 25,52 Prozent niedriger. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 12,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,53 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,90 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent auf 8.462,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,182 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

