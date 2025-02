Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittag freundlich

Lufthansa im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 6,66 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 6,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,72 EUR. Bei 6,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 3.962.847 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 08.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 23,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,242 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,25 EUR.

Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,28 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.02.2026 dürfte Lufthansa die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,873 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

