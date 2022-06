Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 07.06.2022 12:22:00 Uhr 1,7 Prozent auf 6,58 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.050.526 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 16,91 Prozent wieder erreichen. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 25,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,81 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.560,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,582 EUR je Aktie.

