Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Lufthansa

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 6,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,24 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.304.096 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,65 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 07.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 0,83 Prozent wieder erreichen.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,279 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 8,23 EUR.

Am 30.04.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,24 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

XETRA-Handel: MDAX klettert am Nachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus