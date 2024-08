Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 5,69 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,69 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 5,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 991.475 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2023 bei 8,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,39 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 04.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,905 EUR je Lufthansa-Aktie.

