Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 6,32 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 6,32 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,38 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.493.099 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2023 auf bis zu 8,59 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 17,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,27 EUR.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,846 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

