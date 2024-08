Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 5,59 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 5,59 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 5,59 EUR. Bei 5,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 669.463 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2023 auf bis zu 8,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,81 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,93 EUR.

Am 31.07.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Die Lufthansa-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,877 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie leichter: Lufthansa verlängert Flug-Aussetzung in den Nahen Osten

Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie Potenzial

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste