Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 5,65 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 5,63 EUR. Bei 5,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.118 Lufthansa-Aktien.

Am 11.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,88 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 36,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 4,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,93 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,877 EUR in den Büchern stehen haben wird.

