Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Vormittag

Um 09.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 6,39 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,37 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 225.002 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 19,30 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Mit einem Abschlag von mindestens 21,99 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,81 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 5.363,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.560,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,568 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

