Lufthansa Aktie News: Lufthansa macht am Mittwochmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 7,45 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 7,45 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,48 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,39 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.260.119 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 9,59 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 38,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,291 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,44 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,13 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

