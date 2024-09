Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 5,80 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 5,80 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 5,84 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 881.725 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 32,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 7,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,80 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.10.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,852 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

