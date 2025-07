Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kurs der Lufthansa

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 7,48 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 7,48 EUR zu. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 7,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.390.528 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 9,03 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 28,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,286 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,44 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,61 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

