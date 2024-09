Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,79 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 5,79 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 77.317 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 8,59 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,235 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,80 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,852 EUR je Aktie aus.

