Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,07 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,10 EUR an. Bei 5,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.805.270 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 23,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,53 EUR aus.

Am 04.08.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,90 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.462,00 EUR umgesetzt, gegenüber 3.211,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,202 EUR in den Büchern stehen haben wird.

