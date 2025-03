Lufthansa Aktie News: Lufthansa knickt am Nachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,0 Prozent auf 7,47 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 5,0 Prozent auf 7,47 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 7,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.668.462 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 8,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,30 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 38,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,244 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,69 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 06.03.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

