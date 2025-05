Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 6,54 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 6,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.473.900 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 24,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 17,73 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,286 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,72 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,61 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent gesteigert.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

