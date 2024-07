Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 5,80 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 5,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,73 EUR. Bei 5,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 4.708.430 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 59,43 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 5,61 EUR. Mit einem Kursverlust von 3,24 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,274 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,86 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu

Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX