Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 6,58 EUR ab. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,51 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.397.643 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 16,97 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,24 EUR am 26.11.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 25,50 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,53 EUR angegeben.

Am 04.08.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,22 EUR gegenüber -0,90 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,128 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

