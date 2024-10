Lufthansa Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Lufthansa

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 6,41 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 6,41 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,38 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 759.542 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 25,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,234 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,847 EUR je Aktie.

