Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag seitwärts

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 6,49 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Lufthansa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,49 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,49 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,47 EUR. Bei 6,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 89.600 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Mit Abgaben von 17,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,234 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,27 EUR.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,74 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,01 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,847 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

