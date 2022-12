Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 7,67 EUR. Bei 7,62 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 887.963 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 3,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,81 EUR.

Am 27.10.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.207,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Lufthansa am 03.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,383 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

