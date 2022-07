Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 13.07.2022 09:22:00 Uhr 1,1 Prozent. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,86 EUR. Bei 5,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.833 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,45 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,47 EUR an.

Am 05.05.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -1,25 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.363,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,053 EUR je Lufthansa-Aktie.

