Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag in Grün

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,44 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 6,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 97.207 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,83 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,53 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 163,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.462,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.211,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 27.10.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,189 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com