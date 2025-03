Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 7,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 1,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,42 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.544.983 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,42 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,244 EUR belaufen. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,24 EUR.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 9,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 8,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je Aktie aus.

