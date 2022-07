Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kursplus

Die Lufthansa-Aktie konnte um 14.07.2022 09:22:01 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 5,70 EUR. Bei 5,74 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.341 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 28,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 8,80 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,47 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 05.05.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.363,00 EUR – ein Plus von 109,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 2.560,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,046 EUR je Lufthansa-Aktie.

