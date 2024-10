Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 6,41 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 6,41 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 178.791 Lufthansa-Aktien.

Am 06.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 25,38 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,238 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,27 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Am 31.07.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,01 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 9,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,862 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

