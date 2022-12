Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kursplus

Um 12:22 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 8,03 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 8,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.669.176 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2022 bei 8,07 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 0,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 52,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.068,00 EUR im Vergleich zu 5.207,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 03.03.2023 gerechnet. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,486 EUR je Aktie belaufen.

