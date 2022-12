Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Lufthansa-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 7,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,96 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 177.459 Lufthansa-Aktien.

Am 13.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 8,07 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 51,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.03.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,486 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Lufthansa-Aktie zieht kräftig an: Lufthansa stockt Gewinnprognose für 2022 auf - Swiss legt sich neue Langstreckenjets zu

Lufthansa-Aktie kaum verändert: Lufthansa steht wohl kurz vor Übernahme der italienischen Staatsairline ITA

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com