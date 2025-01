Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit Einbußen

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,72 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,72 EUR nach. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,69 EUR. Bei 5,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.827.625 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,04 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 5,81 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,238 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,25 EUR.

Lufthansa ließ sich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,74 Mrd. EUR gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,871 EUR je Lufthansa-Aktie.

