Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 6,65 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 6,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,74 EUR. Bei 6,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 4.345.582 Stück.

Am 06.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,239 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,27 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,866 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende in Grün

Lufthansa-Chef sieht weitere Einschnitte in die Flugpläne kommen - Aktie in Grün

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart