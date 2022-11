Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 7,40 EUR. Bei 7,42 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 7,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.751.997 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,59 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 41,19 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 27.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,36 Prozent gesteigert.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,363 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

