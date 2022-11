Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 7,33 EUR. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,34 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 7,29 EUR. Bisher wurden heute 176.468 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,39 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,99 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,63 EUR aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.068,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Lufthansa dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,363 EUR je Lufthansa-Aktie.

