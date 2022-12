Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Donnerstagmittag

Das Papier von Lufthansa konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 8,16 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 8,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 8,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.685.292 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,19 EUR markierte der Titel am 15.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 0,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,86 EUR aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,516 EUR je Aktie belaufen.

