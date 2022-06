Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag im Minus

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 16.06.2022 12:22:00 Uhr um 2,8 Prozent auf 5,79 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 5,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,96 EUR. Bisher wurden heute 1.803.465 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,92 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 26,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 10,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,81 EUR.

Lufthansa gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 5.363,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 2.560,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,547 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

